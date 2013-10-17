جدل بشأن "رخص الاتصالات الدولية" لمشغلى المحمول

يشتد الجدل بشأن رخصة الاتصالات الجديدة، وما إذا كانت رخصة موحدة أم رخصة محمول جديدة تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات دون مزايدة، وذلك فى أعقاب غموض الحديث عن رخص الاتصالات الدولية.

ففى الوقت الذى أكد فيه المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ"اليوم السابع"، بأنها رخص موحدة لجميع المشغلين، فإن مصادر بشركات المحمول أكدت أنه لا توجد معلومات أو حديث من جانب الجهات المعنية بشأن رخص الدولى التى أعلن عنها الجهاز من قبل.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لا يمكنهما إعطاء رخصة محمول بالأمر المباشر للمصرية للاتصالات بالمخالفة للقانون، ولكنها تسعى إلى إصدار رخصة موحدة.

> لكن المصادر أشارت إلى أن الرخصة مبهمة، حيث إنهم حصلوا على كراسة شروط لرخصة الثابت الافتراضى فقط، ذلك على الرغم من أن اجتماع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 25 ديسمبر الماضى قد أوضح أن رخص الدولى ستطرح عقب حصول المصرية للاتصالات على رخصة محمول بعام أو عامين على حد قولهم.