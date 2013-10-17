"الاسكا كيك" من منال العالم لضيوفكِ

المقادير:
-1عبوة جيلي فراولة
-1 كوب ماء
-1 كوب كريما سائلة
-نصف عبوة كيك جاهز بطعم الفانيليا
للتزيين: فراولة
طريقة التحضير:
1-أحضري 6 كؤوس زجاجية شفّافة، للتقديم.
2-في قدر صغيرة، أضيفي الجيلي والماء، وضعيها على نار متوسطة، مع التقليب إلى أن يذوب الجيلي.
3-اسكبي الجيلي في طبق مناسب، وضعيه في البراد ليبرد تماماً ويتماسك.
4-في طبق عميق، ضعي الكريما. اخفقي بمضرب شبك يدوي أو كهربائي، إلى أن يتضاعف حجم الكريما وتتماسك.
5-استعملي سكيناً، قطّعي الجيلي إلى قطع صغيرة.أضيفيها إلى الكريما، مع التقليب بخفّة، ليختلط الجيلي مع الكريما. لا تقلّبي كثيراً.
6-استعملي سكيناً حادة، قطّعي الكيك إلى مربعات صغيرة الحجم. وزّعي قليلاً من الكيك في الكؤوس، فقليلاً من خليط الكريما والجيلي. كرّري هذه الخطوة لتفرغ كمية الكيك والكريما.
7-ضعيها في البراد لساعة أو ساعات عدة. زيّني بالفراولة، وقدّمي مباشرة.
(هذه المقادير تكفي لـ 6 أشخاص).
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