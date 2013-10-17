أمن السويس: لم نتلق بلاغات بوجود تحرش بالسيدات فى العيد

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، إن الأوضاع الأمنية بالمحافظة مستقرة، مؤكدا أن جميع الدوريات الأمنية والشرطية وجميع الأقسام لم تتلق أى بلاغات نهائيا فيما يتعلق بالتحرش بالسيدات والفتيات فى الشوارع وميادين السويس.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك تأمينات خاصة للمنشآت الحيوية والميادين العامة والمبانى الشرطة خلال العيد، مضيفا: "هناك تأمين خاصة فى منطقة سينما رينيسانس نظرا للإقبال الكبير من المواطنين على السينما خلال العيد".

وتابع أنهم يوميا يقومون بجولات ميدانية صباحا ومساء فى الشوارع وأن الأوضاع مستقرة وتسير بشكل جيد.