قبل ساعات من برايم "ستار أكاديمي".. محبو طاهر يطالبون الجمهور بالتصويت له

كتب : فاطمة النشابي الخميس 17-10-2013 15:24

مع إعلان اختيار المتسابق المصري طاهر مصطفى، نومينيه، لهذا الأسبوع في برنامج المسابقات الغنائية الأشهر ستار أكاديمي، والذي تذيعه حصريا شاشة cbc، انطلقت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، في حملاتها لمطالبة الجمهور بالتصويت لصالح طاهر الذي قد يكون مصيره الخروج ومغادرة الأكاديمية، ليكون ثاني متسابق مصري يخرج بعد خروج المتسابقة منه هاني في أولى الحلقات.

صفحة تحمل اسم "طاهر مصطفى" دعت جهور طاهر بالتصويت له عبر الأرقام المخصصة، ومن خلال التصويت له عبر الموقع الرسمي للأكاديمية.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، فصفحة أخرى تحمل اسم "طاهر مصطفى" قامت بحملة مكثفة للتصويت لصالحه من خلال الدعوة للتصوت له من خلال الرسائل القصيرة "sms" والتي يمكن إرسالها عبر مختلف البلدان العربية، وكذلك أشارت الصفحة إلى أن طاهر في مرحلة الخطر ويحتاج التصويت، وعلى محبيه التصويت له بكثافة للعودة مرة آخرى للأكاديمة خاصة أنها المرة الثانية الذي يتم اختياره نومينه.

الوضع لم يختلف كثيرا على "تويتر"، فهشتاج "#طاهر_مصطفي"، قام عليها الكثير من مستخدمي الموقع بدعوة الجميع للتصويت له وذلك بإعادة نشر كافة الأغاني التي قدمها طاهر عبر مسرح ستار أكاديمي وداخل الأكاديمية.