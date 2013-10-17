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صفاء حجازي تبحث عن مذيعين جدد لقطاع الأخبار

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صفاء حجازي تبحث عن مذيعين جدد لقطاع الأخبار صفاء حجازي تبحث عن مذيعين جدد لقطاع الأخبار

كتب : انتصار حسني منذ 42 دقيقة

بدأت صفاء حجازي، رئيسة قطاع الأخبار، البحث عن وجوه جديدة من مذيعي ومذيعات القطاع لتصعيدهم للمشاركة في تقديم برنامج "صباح الخير يا "، وذلك لتعويض غياب 6 مذيعين من القطاع يشاركون في تقديم البرنامج، بالإضافة إلى إعادة توزيع باقي المذيعين على نشرات الأخبار.

جدير بالذكر أن 6 مذيعين من قطاع الأخبار حصلوا على إجازات لمدة سنة بدون مرتب، بسبب رعاية الأسرة، وهم: سحر ناجي، ولاء غانم، محمد المغربي، ياسر رشدي، محمد حسان؛ في حين حصلت المذيعة دينا زهرة على إجازة للعمل في قناة "أونست".

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