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كأس العالم للناشئين ينطلق في الإمارات بـ4 فرسان عرب

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كأس العالم للناشئين ينطلق في الإمارات بـ4 فرسان عرب كأس العالم للناشئين ينطلق في الإمارات بـ4 فرسان عرب

ينطلق كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما اليوم الخميس في الإمارات، بمشاركة 4 منتخبات من الوطن العربي.

الإمارات تلعب البطولة بوصفها المنظمة، ويشارك منتخب العراق أيضا عن آسيا بعد تأهله لاحتلاله المركز الرابع في كأس الأمم.

ويخوض منتخبا المغرب وتونس غمار البطولة بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا لهذا المعدل العمري.

وتلعب الإمارات جولة الافتتاح أمام هندوراس، ويخوض منتخب العراق مباراته الأولى ضد السويد يوم السبت.

البطولة يشارك فيها منتخبات البرازيل وإيطاليا وكوت ديفوار ووروسيا والأرجنتيني وإيران وغيرهم.

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