مصر في المركز الـ51 بتصنيف الفيفا.. وغانا الـ23

مدريد، (إفي): حافظ منتخب إسبانيا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكان الفريق الوحيد بين العشرة الأوائل الذي حافظ على مركزه، وذلك في نسخة التصنيف التي أعلنت اليوم الخميس، فيما احتفظ منتخب الجزائر بمكانته في طليعة الفرق العربية.

وبعد الانتهاء من تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل الثلاثاء الماضي، وتبقي مباريات الملحق الفاصل فحسب، حلت ألمانيا بدلا من الأرجنتين في المركز الثاني، فيما انضم منتخبان أوروبيان ضمنا التأهل إلى المونديال إلى ركب العشرة الأوائل، هما سويسرا السابعة بتقدم سبعة مراكز، وإنجلترا العاشرة بنفس الطفرة.

ودفعت إيطاليا ثمنا باهظا لتعادلها مع أرمينيا، وتراجعت أربعة مراكز، لتستقر حاليا في المركز الثامن.

كما حدد تصنيف الفيفا مستويات المنتخبات الأوروبية التي ستخوض الدور الفاصل على التأهل إلى كأس العالم، والذي تجرى قرعته يوم 21 أكتوبر الجاري.

وستكون منتخبات البرتغال واليونان وكرواتيا وأوكرانيا في المستوى الأول، مقابل فرنسا والسويد ورومانيا وآيسلندا في الثاني.

وعلى المستوى العربي، لا يزال المنتخب الجزائري في الصدارة باحتلال المركز الـ32، لكنه تراجع أربعة مراكز، محتلا المركز الثالث أفريقيًا خلف كوت ديفوار صاحب الترتيب الـ 17 والغاني الذي جاء في المكانة الـ23، ويتقدم بمركز على نيجيريا.

وخلف الجزائر جاءت تونس في المركز الـ47، رغم تأخرها مركزا، مثل مصر في المرتبة الـ 51.

ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل:

1- إسبانيا.

2- ألمانيا.

3- الأرجنتين.

4- كولومبيا.

5- بلجيكا.

6- أوروجواي.

7- سويسرا.

8- هولندا.

8- إيطاليا.

10- إنجلترا.

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المنتخبات الخمسة الأوائل أفريقيًا:

17- كوت ديفوار.

23- غانا.

32- الجزائر.

33- نيجيريا.

41- مالي.

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الخمسة الأوائل آسيويا:

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44- اليابان.

49- إيران.

55- أوزبكستان.

56- كوريا الجنوبية.

57- أستراليا.

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الخمسة الأوائل عربيا:

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32- الجزائر.

47- تونس.

51- مصر.

61- ليبيا.

70- الأردن.