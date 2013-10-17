بالصور| وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس غارب المركزي

كتب : صلاح عبد الله منذ 2 دقيقة

تفقدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى رأس غارب المركزي، للوقوف على احتياجات المستشفى، والتأكد من حسن سير العمل، بعد تعدد الشكاوى من المواطنين لسوء الخدمات الطبية بالمستشفى. رافق الوزيرة في الزيارة اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور ممدوح وشاحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتفقدت الوزيرة قسم الاستقبال والآشعة وغرفة العمليات والمعامل ومركز الكلى وباقي أقسام المستشفى.

تأتي الزيارة في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى، والتي تشمل رفع درجة الطوارئ للقصوى بالمستشفيات، خاصة مستشفيات المدن الساحلية ودعمهم بالأدوية والمستلزمات الطبية مع إلغاء إجازات كافة العاملين. وأثناء الزيارة انهالت الشكاوى من المواطنين بسبب نقص الخدمات الرئيسية بالمستشفى.