"الصحة": مياه شرب الصف غير ملوثة.. وإجراءات احترازية لمنع الأمراض

كتب : طارق عبد العزيز منذ 2 دقيقة

كشف الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة من أعضاء إدارات مكافحة الأمراض المعدية وصحة البيئة ومكافحة ناقلات الأمراض، للتوجّه إلى مركز الصف بمحافظة الجيزة والتي شهدت انهيار محطة الصرف الصحي، وذلك للتأكد من الوضع البيئي والصحي بالقرية.

وأوضح قنديل، أن اللجنة بدأت عملها أمس، بسحب عدد من العينات من شبكة مياه الشرب بالقرية، لتحليلها والتأكد من سلامتها، مشيرًا إلى اتخاذ وزارة الصحة عددًا من الإجراءات الاحترازية مثل رش القرية بالمبيدات للقضاء من خلال إدارة مكافحة ناقلات الأمراض كالحشرات التي تتسبب في نقل العدوى من شخص لآخر كالذباب والناموس، وكذلك نشر الوعي بين أهالي القرية حول أعراض الأمراض التي تسببها المياه الملوثة وكيفية التعامل معها وتجنب العدوى.

وقال قنديل إن مياه العينات التي تم أخذها من مياه الشرب ثبت سلامتها، موضحًا أن المعاينة المبدئية للقرية تشير إلى أن أقرب مصدر لمياه الشرب يبتعد عن القرية مسافة 10 كيلومترات، بما يعني عدم وجود خطورة على مياه الشرب بالقرية، وصعوبة اختلاطها بالمياه الملوثة.