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محافظ القاهرة: الانتهاء من اقتراحات العاصمة الدستورية لتقديمها لـ"الخمسين"

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محافظ القاهرة: الانتهاء من اقتراحات العاصمة الدستورية لتقديمها لـ"الخمسين" محافظ القاهرة: الانتهاء من اقتراحات العاصمة الدستورية لتقديمها لـ"الخمسين"

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إعداد ورقة مقترحات دستورية عن محافظة القاهرة لكى يتم تقديمها للجنة الخمسين وتحديد لجنة استماع لمناقشة الاقتراحات والرؤى المقدمة من خلال وفد يمثل أطياف مختلفة من أبناء القاهرة.

وأضاف سعيد، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الشعب المصرى بأكمله يأمل فى دستور جديد يتواءم مع تطلعات الشعب المصرى بكامل طوائفه فى تحقيق أهداف الثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأشار المحافظ، بأنه بناء على طلب لجنة الخمسين تم تشكيل لجنة من شخصيات عامة وممثلى النقابات والمجتمع المدنى والشباب لوضع الاقتراحات الصادرة عن محافظة القاهرة من خلال عقد جلستين بحضور أحمد خيرى ممثلاً عن لجنة الخمسين تم خلالها تبادل الآراء والمناقشات حول العديد من المواد الدستورية المهمة كهوية الدولة ونظام الحكم وفصل السلطات وانتخاب نائب لرئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء ودور الأزهر ومناقشة إمكانية إلغاء مجلس الشورى أو الإبقاء عليه لأهمية وجوده كغرفة تشريعية ثانية مع إعادة تشكيله واختصاصاته والتخلص من عيوب الماضى، وكذلك مناقشة استقلال الجامعات وتطوير التعليم والقضاء على الأمية وكذلك المواد الخاصة بالشباب والمرأة والطفل.

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