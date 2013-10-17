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مؤتمر جماهيرى لـ"المصرى الديمقراطى" بأسيوط فى ذكرى أربعين أعضائه

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مؤتمر جماهيرى لـ"المصرى الديمقراطى" بأسيوط فى ذكرى أربعين أعضائه مؤتمر جماهيرى لـ"المصرى الديمقراطى" بأسيوط فى ذكرى أربعين أعضائه

قال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأسيوط، فى بيان إعلامى ظهر اليوم الخميس، إن الحزب بجنوب أسيوط سيعقد مؤتمرا جماهيريا الساعة الخامسة مساء بعد غد السبت، أمام مجلس مدينة ساحل سليم إحياء لذكرى عماد ومدحت دميان عضوى الحزب.

وقال هلال عبد الحميد عضو الهيئة العليا وأمين الجنوب إن المؤتمر الجماهيرى بمناسبة ذكرى الأربعين لشهيدى الحزب عماد ومدحت دميان.

وأضاف عبد الحميد أن المؤتمر يحضره عدد من قيادات الحزب، ومن بينهم محمد أبو الغار رئيس الحزب ونائبه فريد زهران وأمينه العام أحمد فوزى، وعدد من أعضاء الحزب والقيادات الدينية إسلامية ومسيحية بالمحافظة.

وأوضح عبد الحميد أن المؤتمر سيكون لمطالبة الشرطة بضرورة الاهتمام بالأمن الجنائى.
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