الهواتف الحديثة تؤدى إلى ضعف البصر

كثير من المرضى الذين يترددون على عيادات الرمد يشكون من ضعف النظر، يذكر عبد السلام عارف أستاذ جراحة العيون أسباب ضعف البصر، ومنها مشاهدة التليفزيون والجلوس على الحاسبات الإلكترونية على مسافات قريبة، مع استخدامها بكثرة ولساعات طويلة دون راحة للعين، كذلك مرض السكرى بجانب ضوء الليزر أو ضوء الشمس أو ضوء المصباح العادى بالقرب من العين بتوجيهه بطريقة مباشرة، علاوة على استخدام النظارات الطبية دون حاجة إليها، وتناول الأسبرين بشكل مفرط فيه وخاصة لدى كبار السن ونقص الأكسجين عند الولادة سبب يجعل ضعف النظر مولود مع الإنسان.

يضيف أن قرب المسافة أثناء القراءة وصغر حجم الخط على الهواتف الذكية، يجهد العين خاصة للأشخاص الذين يرتدون بالفعل نظارات طبية أو عدسات لاصقة، مما يؤدى لجفاف العين وضبابية الرؤية، كذلك كثرة استخدام النظارات الشمسية غير الطبية أو التى تباع على الأرصفة بالإضافة إلى أسباب وراثية،وانخفاض مستوى فيتامين D فى الجسم وقلة النوم مع السهر المفرط فيه.

وللوقاية من ضعف النظر ينصح بعدم الجلوس أمام التلفاز أو الحاسب لفترات طويلة بتركيز العين دون راحتها، واتخاذ الوضع الصحيح للمذاكرة، عدم التعرض للشمس الحارقة بطريقة مباشرة، الذهاب بسرعة لطبيب عيون لعلاج ضعف النظر دون الإهمال فيه، عدم استعمال النظارات الشمسية بدون استشارة طبيب، الحصول على قسط كاف من النوم ضرورى لتجديد الخلايا وإصلاحها وراحة العين عشر دقائق كل ساعة تستغرق أمام الكمبيوتر أو أثناء القراءة، وإذا كانت العينين تشعران بالتعب بشكل مفرط يجب الاستلقاء ووضع شرائح الخيار على الجفون.

و يختم قائلا "النظارات الطبية تُستخدم فقط لتصحيح الأخطاء البصرية فى العين، وليس لمعالجة ضعف النظر كما هو شائع بين الناس".