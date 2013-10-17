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بشرى.. الشوكولاتة تساعدك على إنقاص وزنك!

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بشرى.. الشوكولاتة تساعدك على إنقاص وزنك! بشرى.. الشوكولاتة تساعدك على إنقاص وزنك!

بشرى سارة لمحبى الشوكولاتة وما يوازيها من أطعمة الراحة، فقد كشف استطلاع جديد للرأى أجرى فى بريطانيا، أن عدم حرمان من يتبعون أنظمة لإنقاص الوزن من تلك الأطعمة يساعدهم فعليا على خسارة الوزن بنجاح مقارنة بالحرمان التام.

ووجد الاستطلاع، الذى أجراه موقع Nutracheck البريطانى الشهير لأنظمة تخفيض الوزن، أن 86 بالمئة ممن يتبعون حمية ويستمتعون بتناول مقدار من أطعمتهم المفضلة كالشوكولاتة وغيرها فقدوا أوزانهم بنجاح أكثر.

وشمل الاستطلاع ألفين و100 رجل وامرأة أكد معظم من تمكنوا من خسارة أوزانهم منهم -91 بالمئة من الحالات- أنهم استمروا فى تناول نفس كمية الشوكولاتة التى كانوا يتناولونها فى الطبيعى قبل البدء فى اتباع حمية.

وقال خبراء تغذية بالموقع، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، إن الأبحاث المكثفة أظهرت أن متبعى الأنظمة الغذائية الذين يركزون على الحرمان من الطعام تزيد لديهم فرص الفشل فى تحقيق أهدافهم، موضحين أن المفتاح الرئيسى يكمن فى انتهاج أسلوب أكثر استرخاء وتناول القليل مما تحبه من أطعمة.

وقد أظهرت أبحاث سابقة أن متبعى الحمية الذين يحرمون أنفسهم تماما من أطعمة مثل الشوكولاتة والبسكويت، يمكن أن يصابوا بوزن زائد لأنهم "يعوضون" ذلك من خلال تناول كميات أكبر من أطعمة أخرى.

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