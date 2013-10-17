وزيرة الصحة في طريقها إلى رأس غارب لتفقد المستشفى المركزي

كتب : صلاح عبدالله الخميس 17-10-2013 09:45

توجهت، صباح اليوم، الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إلى مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، لتفقد مستشفى رأس غارب المركزي، والتأكد من حسن سير العمل، والوقوف على المشاكل التي تعاني منها المستشفى بها بعد تعدد الشكاوى من المواطنين لسوء الخدمات الطبية بالمستشفى.

رافق الوزيرة في الزيارة اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور يوسف وحاشحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

تأتي الزيارة في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى، والتي تشمل رفع درجة الطوارئ للقصوى بالمستشفيات خاصة مستشفيات المدن الساحلية ودعمهم بالأدوية والمستلزمات الطبية مع إلغاء إجازات كافة العاملين.