مزايا تجبرك على عشق ريجيم البحر المتوسط

يتيح لك تناول المكسرات والخبز بحرية.. ويحافظ على القلب.. والدهون ليست «محرمات»

كتب : د.منار قاسم الخميس 17-10-2013 13:01

الوزن الزائد مشكلة يعانى منها قطاع كبير من الناس، فالسمنة قنبلة موقوتة تهدد حياة الإنسان، وتسبب له أمراضا كثيرة فى كثير من الأحيان، وتظل المعاناة والحيرة بين محاولة إنقاص الوزن من خلال الالتزام بنظام غذائى قاسٍ وبين الشعور بالجوع وعدم السيطرة على النفس، ولهذا فهناك ريجيم صحى وله فوائد عديدة، أهمها أنه يقى من الأمراض ولا يترك شعورا بالجوع، وهو ريجيم البحر المتوسط.

1. لا يوجد حساب لعدد السعرات الحرارية

إذا تم اتباع ريجيم البحر الأبيض المتوسط فسوف لا تعانى من عدد السعرات الحرارية أو تضطر للاستغناء عن بعض الأطعمة الغذائية الرئيسية، وبدلا من ذلك، سيتم التركيز على استبدال الدهون الجيدة بالسيئة، فيتم استخدام زيت الزيتون بدلا من الزبدة، والأسماك أو الدواجن بدلا من اللحوم الحمراء، والفواكه الطازجة بدلا من السكريات والحلويات، هذا بالإضافة إلى تناول المزيد من الخضار والفاصوليا، وتعد المكسرات هى الدعامة الأساسية أيضاً، ولكن يجب ألا يتم تناول الكثير منها يوميا.

2. الأغذية الطازجة

ريجيم البحر الأبيض المتوسط يمتاز بأنه يحتوى على الأطعمة الطازجة فقط، فهو يخلو من الأغذية المجمدة أو الوجبات السريعة، والأغذية الطازجة على سبيل المثال يمكن أن تشمل سلطة من السبانخ والخيار والطماطم والمكونات اليونانية الكلاسيكية مثل الزيتون الأسود والجبنة الفيتا.

3. يمكنك تناول الخبز

يمثل تناول الحبوب الكاملة الغذاء الرئيسى لريجيم البحر الأبيض المتوسط، والخبز والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة يحتويان على نسب عالية من البروتين والمعادن، فحاول تناول الخبز مع زيت الزيتون أو الحمص أو الطحينة.

4. الدهون ليست محرمة

الدهون من النوع الجيد هى العنصر الرئيسى فى النظام الغذائى لريجيم البحر الأبيض المتوسط، وهى موجودة فى المكسرات والزيتون، والدهون الجيدة لا تضيف نكهة فقط، بل إنها تساعد أيضاً على مكافحة كافة الأمراض من مرض السكرى إلى الإصابة بالسرطان.

5. قائمة متنوعة من الأطعمة

يمتاز ريجيم البحر الأبيض المتوسط بأنه لا يقيد مثل باقى الأنظمة، فهو لا يحتوى على قائمة محددة من الطعام، كل ما عليك القيام به هو اختيار الأطعمة التى تلتصق بالأساسيات الصحية، مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم والفواكه الطازجة والخضار وزيت الزيتون، والحبوب الكاملة، كما أن الوصفة المغربية التى تحتوى على الحمص والبامية والتوابل تتسق مع ريجيم البحر الأبيض المتوسط.

6. لن تشعر بالجوع

يتيح ريجيم البحر الأبيض المتوسط إمكانية تناول الأطعمة حلوة المذاق، مثل البطاطا المحمصة والحمص، وهضمهما ببطء يشعر بالشبع لفترة أطول، والجوع لا يعد مشكلة عندما يمكنك تناول بضع من المكسرات أو الزيتون أو مكعبات من الجبن قليل الدسم.

7. يمكنك أن تفقد الوزن

يعتقد الكثيرون أن الأمر سيستغرق معجزة لإنقاص الوزن مع تناول المكسرات والجبن والزيوت، ولكن تناول تلك الأطعمة هى أساسيات ريجيم البحر الأبيض المتوسط المحدد والذى يعتمد على أسلوب الأكل البطىء والذى يؤدى إلى الشعور بالشبع والرضا، كما أن ممارسة النشاط البدنى بانتظام للحفاظ على وزن صحى يعد أيضاً جزءا مهما من نمط الحياة.

8. الحفاظ على سلامة القلب

كل شىء تقريبا فى ريجيم البحر الأبيض المتوسط هو جيد لسلامة القلب، فزيت الزيتون والمكسرات يساعدان على خفض نسبة الكولسترول السيئ، كما أن الفواكه والخضار والفاصوليا تساعد على الحفاظ على سلامة الشرايين، والسمك يساعد على خفض الدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم.

9. تحسن الأداء الذهنى

نفس الأطعمة الغذائية التى تحمى قلبك هى أيضاً جيدة لعقلك، فإن كنت لا تأكل الدهون السيئة والأغذية المصنعة والتى يمكن أن تسبب الالتهابات، فإن الأطعمة الغنية المضادة للأكسدة، فى النظام الغذائى لريجيم البحر الأبيض المتوسط، صديق جيد للدماغ.