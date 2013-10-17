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محمد عبده في حفل ناجح في الكويت إمتد لأربع ساعات

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محمد عبده في حفل ناجح في الكويت إمتد لأربع ساعات محمد عبده في حفل ناجح في الكويت إمتد لأربع ساعات

بعد غياب طويل عن الحفلات الغنائية في الكويت، التقى فنان العرب محمد الجمهور الكويتي في حفلة غنائية ساهرة أقيمت في فندق كراون بلازا، وامتدت إلى ساعات الفجر الأولى، قّدم خلالها توليفة غنائيّة منوّعة من أجمل ما غنّى خلال مسيرته الغنائية .
محمد عبده قدم خلال حفلات "روتانا" بالتعاون مع تلفزيون وإذاعة "كويت إف إم"، اداء طربي مميز وتفنّن في إختيار أغاني جميلة، ثمّ توقّف الحفل لمدة نصف ساعة لبث نشرة الأخبار على قناة الكويت .
تألق وطرب
تمكّن عبده من بث جو طربي وحماسي لدى الجمهور الغفير، ورغم مرور الوقت وتجاوز الساعة الثالثة فجراً إلا ان الجمهور كان يطمع بالإستماع إلى أغاني اخرى طربية من فنان العرب .

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