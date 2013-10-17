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Ashton Kutcher الأعلى أجراً على شاشة التلفزيون

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Ashton Kutcher الأعلى أجراً على شاشة التلفزيون Ashton Kutcher الأعلى أجراً على شاشة التلفزيون

الخميس 17-10-2013 15:09

لوس أنجلوس-سيدتي نت

تصدر الممثل Ashton Kutcher لائحة مجلة (فوربس) للممثلين الأعلى أجراً على شاشة التلفزيون بعد أن حقق 24 مليون دولار بين حزيران/يونيو 2012 وحزيران/يونيو 2013 بفضل إطلالته في مسلسل " Two And A Half Men ".
وكان كاتشر انضم إلى " Two And A Half Men " عام 2011 بعد طرد الممثل Charlie Sheen.
وحلّ في المرتبة الثانية الممثل Jon Cryer شريك Kutcher في مسلسل " Two And A Half Men " الذي حقق 21 مليون دولار، يليه الممثل Ray Romano مع 16 مليون دولار ،ثمّ نجم مسلسل "كيف تعرفت على أمك" Neil Patrick Harris مع 15 مليون دولار إلى جانب الممثل Mark Harmon مع 15 مليون دولار أيضاً.

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