تامر حسني لجمهوره:مصلحتكم عندي أهم من الحفلة!

تعقيباً على القرار الذي اتخذته اللجنة الأمنيّة في مديريّة أمن السويس بتأجيل حفل الفنان تامر حسني، الذي كان من المزمع إقامته اليوم الخميس في بورتو السخنة، كتب تامر على صفحته الرسمية على "فيس بوك" رسالة إلى جمهوره جاء فيها "إخوتي و جمهوري الغالي، كما تعلمون مصلحتكم عندي فوق أي اعتبار، ولدواع أمنية وتأمينية طلب مني منذ قليل من قبل اللجنة الأمنية في مديرية أمن السويس التابعة لوزارة الداخلية، تأجيل الحفل المقام في بورتو السخنة يوم ١٧/١٠/٢٠١٣ وضرورة نقل الحفل إلى مكان أكبر، ربنا عالم أنتم واحشنني قد آيه، بس الخيرة في ما اختاره الله".