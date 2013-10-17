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وزير الصحة السعودى: عدم تسجيل أى تفشٍ للأمراض بين الحجاج

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وزير الصحة السعودى: عدم تسجيل أى تفشٍ للأمراض بين الحجاج وزير الصحة السعودى: عدم تسجيل أى تفشٍ للأمراض بين الحجاج

أعلن الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة السعودى، سلامة حج هذا العام، وخلوه من الأمراض الوبائية والمحجرية، وأن حجاج بيت الله الحرام يتمتعون بالصحة والعافية.
> وقال الربيعة- فى بيان له خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم ونقلته وكالة الأنباء - إنه نتيجة للاحترازات والإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة، واستناداً إلى نتائج الاستقصاءات الميدانية، وبعد الاطلاع على تقارير لجان الوزارة الصحية، وما أوضحته الإحصاءات والتقارير والمؤشرات من سلامة حج هذا العام، وعدم تسجيل أى تفشٍ للأمراض الوبائية أو المحجرية بين الحجاج، وعليه أعلن قرار اللجنة سلامة حج هذا العام، وخلوه من الأمراض الوبائية أو المحجرية.

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مصر 365

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