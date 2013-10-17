تسريحة ذيل الحصان على طريقة نجمات هوليوود

هل ترغبين في تصفيف شعركِ كالنجمات بطريقة ذيل الحصان الأنيقة والثابتة طوال الوقت؟؟

لم لا تتعرَّفين على النصائح العالميَّة، والتي تمكِّنك من القيام بتسريحة ذيل الحصان كنجمات هوليوود، فهذا الخريف يشهد رواجاً كبيراً لهذه التسريحة، والتي يمكنكِ أن تقومي بتصفيفها بنفسكِ في المنزل.

إليكِ إذاً الطريقة التي ستحتاجينها، وما يجب عليكِ فعله حسب نوعيَّة شعرك:

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• للشَّعر النَّاعم

1. انشئي قاعدة مثاليَّة لشعركِ من خلال تطبيق مستحضر تثبيت الشَّعر المرفوع.

2. مشطي شعركِ على هيئة ذيل حصان متوسط الارتفاع.

3. أضيفي مستحضر لتعزيز الطبقات على أطراف ذيل الحصان.

• للشَّعر الجاف والمجعد

1. ضعي بضع قطرات من مستحضر الكيراتين على أطراف شعركِ وهو رطب.

2. ولمظهر متألِّق، قومي برش بضع بخات من السبراي لتلميع شعركِ قبل التجفيف.

3. بعد تجفيف شعركِ وتصفيفه، قومي مرة أخرى برش السبراي على نهايات ذيل الحصان لمظهر طبيعيّ جذَّاب وثابت.

• للشَّعر المموج

1. ضعي السبراي بسلاسة على شعركِ وهو رطب.

2. ضعي كميَّة من مستحضر مصفف الشعر، ثمَّ وجِّهي الهواء السَّاخن على شعركِ، واصنعي ذيل حصان منخفض قليلاً.

3. وفي النهاية رشي كميَّة وافرة من مثبِّت الشَّعر من الأطراف إلى الأعلى لإنهاء تسريحتكِ.

فإذا كنتِ تريدين الشُّعور برفاهيَّة نجوم هوليوود، إقرئي هذه النصائح وجرِّبيها، ثم حدثينا عن تجربتكِ.

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