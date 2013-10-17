أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

تراجع واردات اللحوم السودانية بنسبة 60%

Google+ Print
تراجع واردات اللحوم السودانية بنسبة 60% تراجع واردات اللحوم السودانية بنسبة 60%

كتب : جهاد الطويل منذ 44 دقيقة

تراجع معدل استيراد اللحوم الحية من السودان بنسبة اقتربت من الـ60%، مدفوعة بانتفاضة الخرطوم ضد حكم البشير، خاصة أن السودان تعد من أهم مصادر الاستيراد الحيواني لمصر.

وقال سيد النواوي، مستورد لحوم، إن هناك صعوبات تواجه عمليات الاستيراد أهمها النقل البحري والبري بين والسودان، ولا يوجد طرق كافية للتنقل سوى حلايب وشلاتين، إلا أنه أطول الطرق، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة التي تقلل هامش الربح، وتجعل الاستيراد غير مجدٍ، فضلًا عن ارتفاع المخاطر على هذا الطريق.

وأشار النواوي إلى ضعف الطاقة الاستيعابية لمينائي سفاجا وأبو سمبل، والتي لا تستوعب سوى 3% فقط من الكميات المستوردة من اللحوم السودانية، ما يرفع تكلفة المجازر التي تستقبل الشحنات، موضحًا أن حركة تجارة الإبل السودانية عكس العجول والماشية لأنها تسلك مناطق حدودية بعيدة عن مناطق التوتر السياسي وطبيعتها تؤهلها إلى ذلك، ويصل سنويًا عبر منفذ قسطل وادندان البري جنوب مصر قرابة 100 ألف رأس من الإبل السودانية.

يشار الى ان يتكلفه إستيراد كيلو اللحمة السودانية الطازجة المبردة 32 جنيه وتباع بالمجمعات الإستهلاكية بسعر 39 جنيه للكيلو، وهي البديل الرئيس للحوم البلدية التي تتخطي سعرها 60جنيه بالسواق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا