رسميا.. ميلان يتمم إجراءات ترميم دفاعه برامي

أتم ميلان تعاقده مع المدافع الفرنسي عادل رامي، لينضم للروسونيري في يناير المقبل قادما من فالنسيا الإسباني.

الصفقة كانت معروفة ومحسومة لصالح ميلان، لكن الإعلان عنها لم يتم سوى اليوم الخميس عبر الموقع الالكتروني لفالنسيا.

وأكد البيان أن ميلان ضم اللاعب الدولي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع بند يتيم للنادي الإيطالي الشراء بشكل نهائي.

وكشفت تقارير إيطالية عن أن ميلان سيدفع 7 ملايين يورو لو قرر ضم اللاعب نهائيا في الصيف المقبل.

ميلان عانى من مشاكل دفاعية طوال الموسم الماضي ومع انطلاقة 2013-2014 اهتزت شباك الروسونيري 13 مرة في 12 مباراة.