8.7 مليون دولار أمريكيّ لمنزل Bill Gates

Bill Gates رجل أعمال أمريكيّ، ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، يمتلك ثروة تصنّفه بثاني أغنى شخص في العالم!

"سيدتي نت" يجول في داخل منزله، الذي يقع في قرية "ولينغتون"، في مقاطعة "بالم بيتش"، بولاية "فلوريدا" الأمريكية. وقد اشترى Gates منزله مقابل 8.7 مليون دولار أمريكيّ. ويمتدّ هذا الأخير الذي بُني سنة 2010 على مساحة 7,234 قدم مربّع، ويضمّ 4 غرف نوم و4 حمّامات وحوضاً للسباحة، بالإضافة إلى ميدان مخصّص لتعلّم الفروسيّة.وتتألف واجهاته من الزجاج المؤطّر بالخشب، ليوفّر إطلالة مباشرة على الحديقة الخضراء.

وتتّخذ غرفة المعيشة العصرية فيه والمفتوحة على باقي الغرف، فسحة هامّة، وتفترش أرضيتها سجّادة تحيكها خيوط ملوّنة بألوان ترابيّة، وتتكئ إليها أريكة ضخمة مصنوعة من القماش البيج، تمتدّ على شكل زاوية مؤلفة من 9 مقاعد.وتتوسّط هذه الغرفة طاولة منخفضة مصنوعة من الخشب الصلب، فيما يتصدّرها موقدٌ تعلوه سجّادة معلّقة على الحائط تشكّل لوحةً فنيّةً لافتة، ويتموضع إلى كلّ جانب منه طاولة مشغولة من الخشب مثبتة إلى الجدار، وتحمل عدداً من "الاكسسوارات".

وتسيطر البساطة على غرفة النوم الرئيسة التي تحتضن سريراً مصنوعاً من الحديد، يغطّيه مفرش أبيض، يتمركز إلى جانب النافذة، ليستلقي عليه المالك، وينعم بإطلالة هادئة على الحديقة.

وتحلّ الفخامة على الحمّام الرئيس، الذي يحظى بعدد وافر من النوافذ.وثمة خزانة مشغولة من الخشب، تحتضن عدداً من الأدراج، وتمتاز بسطحها الرخام الذي يضمّ حوضي الغسل اللذين تعلوهما مرآة ضخمة.ويحلّ الرخام الأبيض أيضاً على حوض الاستحمام الذي يقع تحت إحدى النوافذ.

وتسيطر ألوان هادئة على المطبخ الفسيح، تتوسّطه طاولة ذات سطح رخام، تضمّ عدداً من الدرف، بالإضافة إلى طاولة خشب تجاور النافذة، حيث يتناول المالك وعائلته الطعام.

كما تغلب البساطة على غرفة الطعام التي تقع بجانب مدخل البيت، وتتألف من طاولة مستطيلة، مصنوعة من الخشب الصلب، تحوطها 5 كراس ومقعد يتسع لأشخاص ثلاثة. وتتدلّى من السقف ثريا بسيطة، تحمل عدداً من الشموع. وقد علّقت على الجدار الرئيس للغرفة مرآة ضخمة، ذات إطار من الخشب.

ويستمتع المالك بممارسة السباحة في مسبحه الخاصّ، تجاوره جلستان معدّتان للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس!

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