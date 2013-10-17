أخطر تصريح من برادلى بعد مباراة مصر وغانا

قدم بوب برادلي المدير الفني الأمريكي لمنتخب مصر إعتذاره للشعب المصري بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه في كوماسي على يد الفريق الغاني.

ونقل مراسل Yallakora.com في غانا تصريحات برادلي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة والتي قال فيها: "أعتذر للشعب المصري على نتيجة المباراة، وأتحمل مسئولية الهزيمة كاملة".

وخسر منتخب مصر أمام غانا في كوماسي بنتيجة (6-1) بواقع ثلاثة أهداف في كل شوط ليصبح لزاماً عليه الفوز بخماسية نظيفة في لقاء العودة للتأهل للمونديال.

وأضاف برادلي قائلاً: "حلم التأهل لكأس العالم أصبح ضعيف للغاية، صحيح أن هناك فرصة ضعيفة ولكن ضياع حلم المونديال يعني أنني فشلت في مهمتي مع منتخب مصر".

وتطرق برادلي للحديث عن المباراة قائلاً: "شريف إكرامي تعرض لإصابة بعد الهدف الثاني ولذلك ودع الملعب متأثراً بهذه الإصابة".

وأنهى برادلي قائلاً: "حسام عاشور أيضاً خرج مصاباً متأثراً بإصابة في الكتف، أما عن عودة غالي للعب كليبرو فكان ذلك ضمن الخطط البديلة لنا في المباراة".

شبكةعيونالإخبارية

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