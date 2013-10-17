أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

أخطر تصريح من برادلى بعد مباراة مصر وغانا

  • رياضة
  • 99
Google+ Print
أخطر تصريح من برادلى بعد مباراة مصر وغانا أخطر تصريح من برادلى بعد مباراة مصر وغانا

قدم بوب برادلي المدير الفني الأمريكي لمنتخب إعتذاره للشعب المصري بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه في كوماسي على يد الفريق الغاني.

ونقل مراسل Yallakora.com في غانا تصريحات برادلي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة والتي قال فيها: "أعتذر للشعب المصري على نتيجة المباراة، وأتحمل مسئولية الهزيمة كاملة".

وخسر منتخب مصر أمام غانا في كوماسي بنتيجة (6-1) بواقع ثلاثة أهداف في كل شوط ليصبح لزاماً عليه الفوز بخماسية نظيفة في لقاء العودة للتأهل للمونديال.

وأضاف برادلي قائلاً: "حلم التأهل لكأس العالم أصبح ضعيف للغاية، صحيح أن هناك فرصة ضعيفة ولكن ضياع حلم المونديال يعني أنني فشلت في مهمتي مع منتخب مصر".

وتطرق برادلي للحديث عن المباراة قائلاً: "شريف إكرامي تعرض لإصابة بعد الهدف الثاني ولذلك ودع الملعب متأثراً بهذه الإصابة".

وأنهى برادلي قائلاً: "حسام عاشور أيضاً خرج مصاباً متأثراً بإصابة في الكتف، أما عن عودة غالي للعب كليبرو فكان ذلك ضمن الخطط البديلة لنا في المباراة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا