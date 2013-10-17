بركات يعالج لاعبي الأهلي من آثار غانا

حرص محمد بركات النجم المعتزل في صفوف الأهلي، على التواجد بالنادي الأحمر لمقابلة رفاقه ممن شاركوا في مباراة مصر وغانا.

منتخب مصر خسر أمام مضيفه غانا بنتيجة 6-1 في ذهاب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم.

هذه المباراة شارك فيها من الأهلي وائل جمعة ومحمد نجيب وشريف إكرامي وأحمد شديد قناوي، وكان ضمن البعثة عبد الله السعيد من بين الشياطين الحمر وكذلك سيد معوض.

بركات تحدث مع كل لاعب دولي في الاهلي على حدة، وحرص على مساندتهم نفسيا بالنكات وبالمرح الذي نشره في تدريبات الفريق.

وكان بركات قد أعلن اعتزاله بعد قرار إلغاء الموسم المنصرم، وكان قد ترك المنتخب المصري مع نهاية تصفيات كأس العالم 2010.