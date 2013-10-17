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"6 أبريل" بالغربية: قانون التظاهر الجديد يعيد الدولة البوليسية

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"6 أبريل" بالغربية: قانون التظاهر الجديد يعيد الدولة البوليسية "6 أبريل" بالغربية: قانون التظاهر الجديد يعيد الدولة البوليسية

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي منذ 40 دقيقة

رفضت حركة شباب 6 أبريل، "الجبهة الديمقراطية" بمحافظة الغربية، قانون التظاهر الجديد الذي تحاول إصداره بدعوى أن الغرض منه تنظيم المظاهرات، لكن الغرض منه إعادة الدولة البوليسية التي انتهت عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأوضحت الحركة، في بيان لها أصدرته صباح اليوم، أن الحركه ترفض قانون التظاهر الجديد الذي تحاول الحكومة الحالية إصداره، مدعية أن الهدف منه تنظيم المظاهرات، وهذا غير صحيح لأن الغرض منه عودة الدولة البوليسية التي انتهت عقب ثورة يناير، مرة أخرى.

وأكد محمود أبو جويلة، مسؤول لجنة العمل الجماهيري، أنه لا سبيل لرجوع الدولة البوليسية مرة أخرى مهما كلف الأمر، وأن الحركة تدعو جميع القوى الثورية والشعب المصري إلى التكاتف ضد هذا القانون الذي يعيد دولة القمع والطغيان، ويفقد أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو.

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