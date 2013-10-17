الحجاج يرمون الجمرات ويؤدون طواف الوداع فى يوم التعجل

بدأ حجاج من أصل مليون و400 ألف وصلوا من 188 بلدًا، مغادرة السعودية اليوم الخميس، بعد تأدية طواف الوداع فى الحرم المكى فى يوم التعجل، فى حين يواصل آخرون رمى الجمرات فى مشعر منى.

ويرمى الآلاف من الحجاج المتعجلين الخميس قبل غروب الشمس الجمرات للخروج من مشعر منى نحو المسجد الحرام، وأداء طواف الوداع قبل المغادرة من دون تسجيل حوادث تذكر.

وباستطاعة المتعجلين من الحجاج مغادرة منى ثانى أيام التشريق، بعد رمى الجمرات والانتقال إلى مكة لطواف الوداع استعدادا للعودة إلى بلادهم.

وينتشر الآلاف من رجال الأمن لمراقبة الحشود المتدفقة، تساندهم ألاف الكاميرات فى جسر الجمرات، مما يسمح لمركز القيادة بتوجيه رجال الأمن لتفكيك التجمعات البشرية الكبيرة، وإعادة التوازن فى الأعداد المتجهة نحو الحرم المكى.

وكان آلاف الحجاج يحملون بضائعهم فى شاحنات مغادرين مناطق إقامتهم فى مكة المكرمة باتجاه مطار جدة الذى يبعد حوالى 100 كم للعودة إلى بلادهم.

وينتشر أفراد الشرطة والمرور على طول الطرقات التى سيتجه من خلالها الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع وإكمال نسكهم.

وكانت مصلحة الإحصاءات العامة أعلنت أن عدد الحجاج بلغ مليون و980 ألفا بينهم أقل من مليون و400 ألف من الخارج. وينتشر عشرات الآلاف من قوى الأمن والدفاع المدنى لضمان أمن وسلامة الحجاج.

وقررت السلطات السعودية تخفيض عدد حجاج الخارج بنسبة 20%، والداخل بنسبة 50%، بسبب أعمال التوسعة الضخمة فى الحرمين المكى والنبوى والمخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأعلن وزير الصحة عبد الله الربيعة اليوم خلو موسم الحج من الأمراض الوبائية والمجحرية.

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