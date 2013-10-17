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الباييس: إعادة أنشطة مصر فى الاتحاد الأفريقى بعد 90 يوما من التعليق

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الباييس: إعادة أنشطة مصر فى الاتحاد الأفريقى بعد 90 يوما من التعليق الباييس: إعادة أنشطة مصر فى الاتحاد الأفريقى بعد 90 يوما من التعليق

قالت صحيفة الباييس الأسبانية، إن هناك توقعات بإعادة أنشطة فى الاتحاد الأفريقى بعد ما يقرب من 90 يوما على تعليقها، بسبب حالة عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية التى تمر بها مصر بعد 30 يونيو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن تأكدت بعثة اللجنة الإفريقية برئاسة ألفا عمر كونارى أن ما حدث فى مصر ثورة، خاصة مع السير فى تنفيذ خارطة الطريق التى تحدد موعد الانتخابات مثلما حدث مع مالى.

وقالت الصحيفة، إن هناك اتهامات بوجود مؤامرات على قرار الاتحاد الأفريقى وضغوط من بعض الدول الأفريقية وبعض الرؤساء مثل رئيس أثيوبيا الذى تأكد أنه تعرض لضغوط غربية، ونقلت الصحيفة قول السفيرة منى عمر المتخصصة فى الشئون الإفريقية إن مجلس السلم والأمن الإفريقى علق أنشطة مصر فى الاتحاد الأفريقى فى ٥ يوليو الماضى، مشيرة إلى أن من قابلتهم جميعا كانوا ضد قرار تعليق أنشطة مصر فى الاتحاد الإفريقى وأن دولتين أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقى.

وأضافت أن وزير الخارجية السابق محمد عمرو أجرى اتصال برئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى قبل إصدار القرار بيوم واحد وطلب منها إرسال وفد لمصر للوقوف على الحقائق والالتقاء بالقوى السياسية وكل التيارات للتأكد من أن ما حدث فى مصر هو ثورة شعبية.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأفريقى رفض أمس ممثلا فى اللجنة الفنية المشرفة على مبادرة توحيد ضوابط تسجيل المبيدات فى دول أفريقيا المنبثقة عن لجنة الصحة النباتية دعوة مصر إلى اجتماعها فى تونس اعتراضا على إرسال مصر ممثلا لوزارة الزراعة لم يكن على مستوى عضوية اللجنة المسئولة عن مبادرة تنظيم وتداول المبيدات بالاتحاد الأفريقى فى الاجتماعات التى جرت فى إثيوبيا.

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مصر 365

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