' ألمانيا والبرازيل وإسبانيا الأوفر حظا للفوز بالمونديال '

(إفي) - يرى فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية الملقب بـ"القيصر" والرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، أن منتخبات ألمانيا والبرازيل وإسبانيا هي الأوفر حظا للفوز بمونديال 2014 في البرازيل، على الرغم من أنه يعتبر أن ألمانيا عليها أن تحسن خطها الدفاعي.

وقال بيكنباور في مقال نشرته اليوم صحيفة (بيلد) الألمانية "سنذهب إلى المونديال كأحد المنتخبات الأوفر حظا للفوز مع البرازيل المضيفة وإسبانيا صاحبة اللقب".

وأعرب بيكنباور عن اعتقاده بأن ألمانيا تعد تقنيا أفضل فريق، حيث تمتلك لاعبين مثل مسعود أوزيل وماريو جوتزه وأندري شورله وتوماس مولر وماركو رويس.

ويرى بيكنباور أيضا أن المنتخب الألماني الحالي أكثر امتلاكا للخيارات من الفريق الذي توج بمونديال 1974 والذي كان هو قائده.

وفي هذا الصدد قال "كنا نعتمد على جيرد مولر. جيرد كان الهداف الوحيد. واليوم لا تمتلك لاعبا واحد هكذا فأحيانا يسجل شورله، مثلما فعل أمام السويد، وأحيانا أوزيل أو (توني) كروس".

ومع ذلك أشار بيكنباور إلى أنه بعد فوز ألمانيا على السويد (3-5) في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2014 لا يمكن للمدرب يواخيم لوف أن يكون راضيا تماما، حيث يرى أن الأهداف التي سجلتها السويد "إشارة على ضرورة أن نحسن خط دفاعنا".

وأضاف أن اللاعبين الألمان أحيانا ما "يتأثرون بشكل مبالغ فيه" عندما يغلق المنافس المساحات أو يتعامل بعنف في اللعبات المشتركة.