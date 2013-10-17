الفيفا يعلن أسماء 8 منتخبات على رؤوس مجموعات المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أسماء 8 منتخبات سيكونون على رأس مجموعات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

البرازيل وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبلجيكا وسويسرا وأوروجواي سيكونون على رأس مجموعات كأس العالم بعدما احتلوا التصنيف الاول للفيفا.

منتخب أورجواي الوحيد بين هؤلاء الذي لم يصعد بعد إلى كأس العالم، إذ يخوض ملحق تصفيات أمام الأردن.

وفي حال لم ينجح منتخب أوروجواي في الصعود، سيحتل الفريق الهولندي مكانه على رأس مجموعة.

وستتم إجراءات سحب القرعة في السادس من شهر ديسمبر المقبل.

وفشل منتخب إيطاليا أو نظيره الإنجليزي في التواجد على رأس مجموعة، وبالتالي سيصطدمون بأحد أعضاء التصنيف الأول.

وجاء الإعلان عن رؤوس مجموعات كأس العالم، بناء على تصنيف المنتخبات لهذا الشهر في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم.