روني: حان الوقت للتألق في كأس العالم

يؤمن واين روني نجم منتخب إنجلترا أن الوقت قد حان حتى يقود بلاده للفوز ببطولة، وذلك تزامنا مع كأس العالم 2014.

روني لعب مع منتخب بلاده في عدة محاولات سواء في كأس أمم أوروبا أو كأس العالم، ودائما ما كان الإخفاق مصاحبا لنتائج الثلاثة أسود.

وعقب روني عبر شبكة سكاي سبورتس "أعتقد أن الوقت قد حان للفوز ببطولة وللتألق في كأس العالم".

وتابع نجم مانشستر يونايتد "لا أرغب في وضع المزيد من الضغوط علي، لكني أعرف أن علي التألق مع المنتخب".

وأضاف اللاعب صاحب الـ29 عاما "الوقت في صالحي ولاتزال لدي فرص لخوض بطولات مع إنجلترا، لكني الآن من كبار المنتخب ويجب أن أساعد رفاقي الشباب لنصل جميعا إلى ما نبحث عنه وهو اللقب".

إنجلترا لم تفز بكأس العالم طوال تاريخها المديد إلا في مرة وحيدة عام 1966.