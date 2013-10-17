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لماذا تخفي أحلام وجه ابنتيها بالصور وتظهر وجه ابنها فاهد؟

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لماذا تخفي أحلام وجه ابنتيها بالصور وتظهر وجه ابنها فاهد؟ لماذا تخفي أحلام وجه ابنتيها بالصور وتظهر وجه ابنها فاهد؟

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الخاص على موقع "انستغرام"، صوراً لأطفالها الثلاثة فاهد وفاطمة ولولوة في يوم العيد وهم في طريقهم إلى منزل جدهم.
وعلّقت أحلام على الصور بكلام يُظهر اشتياق أطفالها لوالدهم، الذي لا يزال في مكّة لتأدية مناسك الحج.
ويبدو أن أحلام لا تزال تصر على إخفاء وجه ابنتيها بشكل واضح، عكس ابنها فاهد الذي تُظهر الصور جزءاً من وجهه.
فقد حملت ابنتها حقيبة على شكل باقة من الزهور، لتخفي وجهها وكذلك فعلت شقيقتها.
وانهالت تعليقات الجمهور على أحلام فكتب أحدهم : " ليش مغطية وجهة هيه عليها تار ولا حاجه" و آخر كتب " يمكن ماتبغاهم يشتهرو عشان امهم حلومة عشان يعيشو حياتهم طبيعي، ولمن يكبرو عاد همت احرار في نفسهم" .

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سيدتي