لقاء مرتقب بين «الخمسين والجيش» بحضور «السيسى» لحسم المحاكمات العسكرية

كتب : محمد يوسف ومحمد حمدى الخميس 17-10-2013 11:08

تعقد اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور، المعنية بحسم مواد القوات المسلحة برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى، اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، بعد فشلها فى التوصل إلى حلول نهائية قبل إجازة العيد، ومن المتوقع أن يُعقد لقاء بين لجنة الخمسين والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، حال عدم التوصل لاتفاق، وعلمت «الوطن» أنه يجرى الإعداد للقاء يضم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وبعض أعضاء هيئة مكتب الخمسين مع الفريق السيسى، يحضره اللواء محمد العصار، نائب وزير الدفاع واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، لحسم مادة المحاكمات العسكرية.

وقالت مصادر إن اللقاء لن يتحدد بشكل نهائى إلا بعد اجتماع اللجنة المصغرة التى تشهد خلافاً حاداً بشأن مادة المحاكمات العسكرية بعد أن جرى حسم مادة تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتكون مادة انتقالية لمدة 10 سنوات أو لفترتين رئاسيتين.

وتكثف لجنة الخمسين اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لحسم المواد الخلافية، ويعقد عمرو موسى العديد من الاجتماعات السبت المقبل، مع هيئة المكتب ولجنة الصياغة، وبعض القوى لإعادة طرح المادة 219، كما تعقد لجنة نظام الحكم اجتماعاً، الأحد، مع رؤساء وممثلى الهيئات القضائية لحسم مواد السلطة القضائية خصوصاً مواد مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وقالت مصادر إنه جرى الانتهاء من مواد السلطة التشريعية والاستقرار على استحداث مجلس الشيوخ كبديل عن مجلس الشورى ووضع نسبة العمال والفلاحين بعد تخفيضها إلى نسبة لم يجرِ الاتفاق عليها، وسيجرى عرضها على الجلسة العامة من خلال المسودة الأولية.

وتدرس لجنة نظام الحكم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للمجالس التشريعية، وقالت المصادر إن الحصول على جنسية أخرى لا ينفى عن المواطن صفة المواطنة، وإن اللجنة لن تسمح للحاصل على جنسية أخرى للترشح لرئاسة الجمهورية، أما الترشح لمجلس الشعب، فهناك اقتراحات ومطالب من المصريين بالخارج، والبعض فى الداخل بالسماح لهم بالترشح للاستفادة من خبراتهم داخل المجلس التشريعى.