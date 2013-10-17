أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

«الإخوان» تفرح بالهزيمة.. وتصف غانا بـ«الأبطال»

Google+ Print
«الإخوان» تفرح بالهزيمة.. وتصف غانا بـ«الأبطال» «الإخوان» تفرح بالهزيمة.. وتصف غانا بـ«الأبطال»
موقع التنظيم: جمهور غانا يدعم الشرعية.. ومستشار «مرسى»: لم يرضَ الله أن يحتفل السفهاء

كتب : هانى الوزيرى منذ 25 دقيقة

شمت تنظيم الإخوان، فى خسارة منتخب أمام الغانى، فى تصفيات كأس العالم 2014 بستة أهداف مقابل هدف، ووصف المنتخب الغانى وجماهيره بالأبطال، فيما نشرت اللجان الإلكترونية للإخوان، صوراً للجماهير الغانية وهى ترفع شعار «رابعة». وقالت: «كم سنرى تحية لهؤلاء الأبطال»، وأضافت: «غانا العيد أهو غانا العيد».

واحتفى عمرو سلامة القزاز أحد الممولين لشبكة «رصد» الإخوانية، بنشر صورة لكواسى أبياه مدرب غانا، وهو يرفع شعار «رابعة».

وقال موقع الإخوان، إن جمهور غانا فاجأ مشاهدى كرة القدم على مستوى العالم بتضامنه القوى ودعمه الأكيد لإخوانه المصريين المؤيدين للشرعية ورفض الانقلاب، ورفع الجمهور الغانى، تيشيرتات تحمل علامة رابعة كما رفعوا أيديهم بالعلامة ذاتها، لكن بعض لاعبى المنتخب المصرى اعترضوا على تأييد الجمهور الغانى للشرعية ورفض ما وصفوه بالانقلاب، وأشاروا إشارات تفيض حنقاً وغيظاً مما صنعه جمهور المنتخب الغانى. واحتفى تنظيم الإخوان، بتصريحات سولى مونتارى لاعب منتخب غانا، التى قال فيها إنه يدافع عن الإخوان، ونشرتها صفحة الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان، التى يديرها عدد من أعضاء التنظيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا