«الإخوان» تفرح بالهزيمة.. وتصف غانا بـ«الأبطال»

موقع التنظيم: جمهور غانا يدعم الشرعية.. ومستشار «مرسى»: لم يرضَ الله أن يحتفل السفهاء

كتب : هانى الوزيرى منذ 25 دقيقة

شمت تنظيم الإخوان، فى خسارة منتخب مصر أمام المنتخب الغانى، فى تصفيات كأس العالم 2014 بستة أهداف مقابل هدف، ووصف المنتخب الغانى وجماهيره بالأبطال، فيما نشرت اللجان الإلكترونية للإخوان، صوراً للجماهير الغانية وهى ترفع شعار «رابعة». وقالت: «كم سنرى تحية لهؤلاء الأبطال»، وأضافت: «غانا العيد أهو غانا العيد».

واحتفى عمرو سلامة القزاز أحد الممولين لشبكة «رصد» الإخوانية، بنشر صورة لكواسى أبياه مدرب غانا، وهو يرفع شعار «رابعة».

وقال موقع الإخوان، إن جمهور غانا فاجأ مشاهدى كرة القدم على مستوى العالم بتضامنه القوى ودعمه الأكيد لإخوانه المصريين المؤيدين للشرعية ورفض الانقلاب، ورفع الجمهور الغانى، تيشيرتات تحمل علامة رابعة كما رفعوا أيديهم بالعلامة ذاتها، لكن بعض لاعبى المنتخب المصرى اعترضوا على تأييد الجمهور الغانى للشرعية ورفض ما وصفوه بالانقلاب، وأشاروا إشارات تفيض حنقاً وغيظاً مما صنعه جمهور المنتخب الغانى. واحتفى تنظيم الإخوان، بتصريحات سولى مونتارى لاعب منتخب غانا، التى قال فيها إنه يدافع عن الإخوان، ونشرتها صفحة الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان، التى يديرها عدد من أعضاء التنظيم.