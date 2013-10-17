أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رامي عياش في حفل دبي: أين الجمهور؟

Google+ Print
رامي عياش في حفل دبي: أين الجمهور؟ رامي عياش في حفل دبي: أين الجمهور؟

جمهور عريض في مول الإمارات في دبي، انتظر البوب ستار الفنان رامي عياش أمس الأوّل، حيث أقام حفلاً أوّل أيام عيد الأضحى.
الحفل بدأ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً ولمدّة ساعتين، تحوّل مول الإمارات إلى قاعة تصفيق ورقص وصراخ من أعلى المنصة التي أعدّت خصيصاً لهذا الحفل.
في طريقة إلى المنصّة لم يشاهد عيّاش الجمهور الذي كان بانتظاره، فسأل المنظمين أين الجمهور؟ فضحكوا وقالوا له: سترى بعينك كم الأعداد التي تنتظرك، وعندما ظهر رامي على المسرح بدأت تعلو أصوات الصراخ والهتاف خاصة من الفتيات اللواتي كنّ يحملن الورود ولائحات مكتوب عليها "نحبك" وأخرى "فخورون بك" و "تيشيرتات" تحمل صورته.
في بداية الحفل رحّب عياش بالجمهور وهنأهم بمناسبة العيد، وتمنّى لهم سهرة سعيدة ثم قدّم مجموعه من اشهر أغانيه لاسيما أغنية "وبحب الناس الرايقة" التي أشعلت الحضور وأغنية "بنت السلطان" والعديد من الأغاني.
المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي