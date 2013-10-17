رامي عياش في حفل دبي: أين الجمهور؟

جمهور عريض في مول الإمارات في دبي، انتظر البوب ستار الفنان رامي عياش أمس الأوّل، حيث أقام حفلاً أوّل أيام عيد الأضحى.

الحفل بدأ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً ولمدّة ساعتين، تحوّل مول الإمارات إلى قاعة تصفيق ورقص وصراخ من أعلى المنصة التي أعدّت خصيصاً لهذا الحفل.

في طريقة إلى المنصّة لم يشاهد عيّاش الجمهور الذي كان بانتظاره، فسأل المنظمين أين الجمهور؟ فضحكوا وقالوا له: سترى بعينك كم الأعداد التي تنتظرك، وعندما ظهر رامي على المسرح بدأت تعلو أصوات الصراخ والهتاف خاصة من الفتيات اللواتي كنّ يحملن الورود ولائحات مكتوب عليها "نحبك" وأخرى "فخورون بك" و "تيشيرتات" تحمل صورته.

في بداية الحفل رحّب عياش بالجمهور وهنأهم بمناسبة العيد، وتمنّى لهم سهرة سعيدة ثم قدّم مجموعه من اشهر أغانيه لاسيما أغنية "وبحب الناس الرايقة" التي أشعلت الحضور وأغنية "بنت السلطان" والعديد من الأغاني.

المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي".