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تجدد أزمة «حاويات دمياط».. والخطوط الملاحية تسحب تعاقداتها مع الشركة

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تجدد أزمة «حاويات دمياط».. والخطوط الملاحية تسحب تعاقداتها مع الشركة تجدد أزمة «حاويات دمياط».. والخطوط الملاحية تسحب تعاقداتها مع الشركة
إعلان الإفلاس قريباً.. و500 مليون جنيه خسائر بسبب تأخر تنفيذ التوسعات

كتب : سهاد الخضرى منذ 57 دقيقة

هددت اللجنة النقابية للعاملين بحاويات دمياط بالتصعيد، بنهاية شهر ديسمبر المقبل، حال عدم إنهاء أزمة حاويات دمياط وذلك رغم تفاقم الأزمة وتجاهل المسئولين خسائر الشركة التى بلغت نحو خمسمائة مليون جنيه حتى الآن بعد أن سحبت أكبر الخطوط الملاحية تعاملاتها مع الميناء، وأكد أسامة عبدالغنى مصيلحى، رئيس اللجنة النقابية بحاويات دمياط فى تصريح «للوطن» أن المصرية تملك الحق فى فسخ التعاقد مع شركة «ديبكو» الكويتية فى أى وقت، بعد مماطلتها وعجزها عن تنفيذ التوسعات المتعاقد عليها، واصفاً الحكومة الحالية بحكومة اليد المرتعشة التى لا تقدم سوى وعود وآمال مزيفة للعاملين.

وحذر مصيلحى من غضب العاملين بسبب تجاهل مطالبهم بتطوير الشركة، مؤكداً أنه حال عدم اتخاذ الحكومة قراراً بحلول شهر ديسمبر ستتخذ اللجنة النقابية والعاملين بالشركة ما يرونه مناسباً فى هذا الشأن، وأكد أن تأخر البت فى هذا الأمر أدى إلى قيام الخطوط الملاحية الرئيسية بإنذار الشركة صراحة بعدم مقدرتها على الاستمرار، فى ظل عدم تطوير الأرصفة، كالخط الملاحى OOCL لقيامه بإحلال وتطوير البواخر التابعة للخدمة الأساسية، بالإضافة لقيام الخطوط الملاحية cma-cgm «بتحويل خطوطها لمنطقة حاويات شرق بورسعيد ولبنان وحيفا، ما أدى لفقدان 50% من نشاطها، كما طالب تحالف الجراند ليانس «العميل الثانى للشركة MOL EVGE، هابج لويد» جدولاً زمنياً لمشروع التعميق وإلا فسيحول نشاطه لموانئ أخرى مع رفض الخط apl التفاوض حول زيادة نشاطه بالمحطة ما لم يتم إتمام مشروع التعميق، كما رفضت الخطوط الملاحية «line/msc/k/evergreen» العروض التى تقدمت بها الشركة لجذب الخطوط للتعامل مع ميناء دمياط.

كما تقدمت حاويات دمياط بطلب للهيئة تطالبها باستخدام الأرصفة 5/6/7/8 بالإضافة للأرصفة من «1-4» كبديل لإجراء عمليات التدعيم والتعميق للأرصفة الحالية، وطالبت النقابة العامة لأعمال النقل البحرى بسرعة التدخل لحل أزمة حاويات دمياط دون ربط الأمر بشركة «ديبكو»، خاصة بعد إثبات فشلها فى القيام بأعمال التعميق.

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