«الدميرى»: حركة القطارات تنتظر موافقة الأمن

كتب : سلامة عامر منذ 47 دقيقة

قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، إن السكك الحديدية جاهزة فنياً لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها فى أى وقت، بعد إجراء مراجعة شاملة على كل الجرارات والعربات والمحطات، مشيراً إلى أن عودة الحركة بين المحافظات مرهونة بالموافقة الأمنية.

وأضاف «الدميرى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن توقف القطارات أثّر بدرجة كبيرة على حركة نقل الركاب خلال إجازات عيد الأضحى، نظراً لطاقتها الاستيعابية الكبيرة، خصوصاً على خطوط الوجه القبلى التى يعتمد عليها أبناء محافظات الصعيد بشكل كبير، وهو ما مكّن سائقى الميكروباص من استغلال الأزمة ومضاعفة تعريفة الركوب. وأكد وزير النقل أنه سيجتمع منتصف الأسبوع المقبل مع القيادات الأمنية لدراسة إمكانية استئناف حركة القطارات كلياً فى أقرب وقت ممكن على جميع الخطوط، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن تأمين حياة الركاب أهم من الخسائر المالية، على الرغم من تأثير ذلك على الاقتصاد القومى. وقال الوزير إنه أصدر تعليماته لقيادات هيئة السكة الحديد لاستغلال فترة توقف حركة القطارات وحظر التجول فى إجراء الصيانة والتجديدات اللازمة لكافة المحطات والقطارات وخطوط السكة الحديد بالتنسيق مع قوات الشرطة لتأمين منشآت السكة الحديد.