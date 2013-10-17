تناول الفاكهة والخضروات ضرورى لتجنب أضرار اللحوم فى العيد

عيد الأضحى هو المرادف لتناول اللحوم، وغالبا ما يصاحبها حالة من الخمول والكسل، لذلك فان تقليل تناول اللحوم من الأمور المهمة، إضافة إلى بعض النصائح التى ينصحنا بها دكتور أحمد صيام طبيب ممارس عام، منها ضرورة تناول كمية مناسبة من الخضر الطازجة، وذلك من خلال طبق سلطة، كما يجب أن تحتوى وجبه الطعام على كمية متناسبة من الكربوهيدرات والمتواجد بكثرة فى الخبز والأرز، ويفضل تتناول بعض الفاكهة السكرية قبل الطعام بنصف ساعة حتى يستطيع الشخص أن يسيطر على الشره النفسى المصاحب لفترة الأعياد.

وأشار صيام إلى أن "القلى" هو أسوأ اختيارات طهى الطعام على الإطلاق وأكثرها ضررا، ناصحا بأن استخدام طرق "الشواء" أو "السلق" هو الخيار الأسلم والأسهل، وذلك على سطح شبكى أو مثقب يسمح بتساقط الدهون بعيداً عن اللحم.