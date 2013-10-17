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جولة جديدة من المباحثات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة الأسبوع القادم

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جولة جديدة من المباحثات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة الأسبوع القادم جولة جديدة من المباحثات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة الأسبوع القادم

ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية التى تصدر باللغة الإنجليزية، أن وإثيوبيا والسودان سوف يجرون مباحثات الأسبوع المقبل، حول تأثير سد النهضة، الذى تخشىى القاهرة أن يضر بحصتها من مياه نهر النيل.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء سيكون الأول منذ أن قدم الخبراء توصياتهم حول مشروع السد الذى يتكلف 4,3 مليار دولار، قبل أكثر من ثلاث أشهر، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية أن اللقاء من المقرر إجراءه فى 22 أكتوبر الجارى بين مسئولى البلدان الثلاث.

وبينما لم تعلن نتائج تقرير الخبراء بشأن تأثير السد فإن فيك أحمد نيجاش، مدير الأنهار العابرة للحدود بوزارة المياه والرى والطاقة فى إثيوبيا، قال أن الخبراء أوصوا بإجراء المزيد من الدراسات لتحليل تأثير السد على إمدادات المياه فى مصر.

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