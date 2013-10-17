منفذ طابا البرى يستقبل 5056 سائحا

استقبلت منتجعات جنوب سيناء السياحية اليوم 5056 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى، فى طريقهم لقضاء إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، بالإضافة إلى347 سيارة ملاكى.

> كما غادر المنفذ طابا البرى 936 سائحا، واستقبلت جزيرة فرعون 196 سائحا من مختلف الجنسيات لمشاهدة قلعة صلاح الدين.

> كما استقبل ميناء نويبع البحرى 171 راكبا و16 برادا و18 شاحنة وثلاث سيارات ملاكى، فى حين قد غادر ميناء نويبع البحرى 105 ركاب و59برادا و28 شاحنة وثلاث سيارات ملاكى.

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