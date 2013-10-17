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جمعة: لماذا تستبعدون الفوز على غانا بخماسية

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جمعة: لماذا تستبعدون الفوز على غانا بخماسية جمعة: لماذا تستبعدون الفوز على غانا بخماسية

يؤمن وائل جمعة لاعب منتخب بإمكانية الصعود إلى كأس العالم 2014، رغم خسارة ذهاب جولة الحسم أمام غانا بنتيجة 6-1.

وقال جمعة لـFilGoal.com يوم الخميس: "هل كان يتوقع أحد منكم فوز غانا بستة أهداف على مصر؟ إنها نتيجة غريبة".

وتابع "هذه النتيجة لم تكن طبيعية أو متوقعة، وبالتالي كما حدثت معهم من الممكن أن تحدث معنا في مباراة الإياب".

وأوضح "لماذا تستبعدون إمكانية الفوز على غانا بخمسة أهداف.. كل شيء وارد وعلينا ألا نفقد الأمل".

ونفى لاعب الأهلي ما تردد عن نيته الاعتزال، سواء دوليا او محليا، وأفصح "كل ما يتردد لا أساس له من الصحة.. لن أترك الملعب إلا حين أشعر بأني لا أقدم المطلوب مني فيه".

وأتم "عموما لا أريد التحدث عن تفاصيل لقاء غانا، فهذا لن يكون جيدا لأحد.. لا لي ولا للأهلي أو ، دعونا نركز في المستقبل".

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فيديو اليوم السابع

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