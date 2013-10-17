«أوباما»: سأوقع فورًا على مشروع قانون لإعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدَّين

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه سيوقع فورًا على مشروع قانون لإعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدَّين.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر، الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية.

ويرفع القانون الحد الأقصى لاقتراض وزارة الخزانة وسيساعد على إنهاء الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة بتوفير أموال جديدة للمؤسسات الاتحادية التي أغلقت في أول أكتوبر.

فيما قال البيت الأبيض، إن الرئيس باراك أوباما سيدلي، الخميس، ببيان في قاعة البيانات الصحفية بالبيت الأبيض بعد أن صوّت مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون لتفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإنهاء إغلاق مؤسسات اتحادية.