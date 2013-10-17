أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«أوباما»: سأوقع فورًا على مشروع قانون لإعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدَّين

Google+ Print
«أوباما»: سأوقع فورًا على مشروع قانون لإعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدَّين «أوباما»: سأوقع فورًا على مشروع قانون لإعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدَّين

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه سيوقع فورًا على مشروع قانون لإعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدَّين.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر، الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى تفادي تخلف عن سداد ديونها وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية.

ويرفع القانون الحد الأقصى لاقتراض وزارة الخزانة وسيساعد على إنهاء الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة بتوفير أموال جديدة للمؤسسات الاتحادية التي أغلقت في أول أكتوبر.

فيما قال البيت الأبيض، إن الرئيس باراك أوباما سيدلي، الخميس، ببيان في قاعة البيانات الصحفية بالبيت الأبيض بعد أن صوّت مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون لتفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإنهاء إغلاق مؤسسات اتحادية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول