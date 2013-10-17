الأحزاب الناصرية واليسارية تتجه للتحالف بعد اندماج «الليبراليين»

كتب : إمام أحمد وكريم كيلانى منذ 5 دقائق

كشف محمد سامى، رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، عن اتجاه القوى اليسارية والناصرية للتحالف تحت قائمة واحدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن المقرر أن تضم «التيار الشعبى، وحزب الكرامة، والحزب الناصرى»، فضلاً عن وجود مفاوضات مع حزب التحالف الشعبى الاشتراكى للانضمام لتلك القائمة الانتخابية. من جانبه نفى عزازى على عزازى، المتحدث باسم «الإنقاذ»، أن تكون الجبهة متجهة نحو التفكك بسبب الخلافات الأيديولوجية، واتجاه القوى اليسارية والناصرية للتحالف فى مواجهة تكتلات القوى الليبرالية، قائلاً: «هذه اختلافات جيدة وصحية وتعبر عن تنوع الطيف السياسى فى مصر، وحال خوض الانتخابات بأكثر من قائمة، أو خوضها فردياً حال إقرار النظام الفردى، سيلتزم جميع المرشحين بنقاط ثابتة ومشتركة محل توافق عام».