تعليمات «الشاطر» من السجن: تصعيد المظاهرات واستهداف الجيش.. وإفشال محاكمة «مرسى»

«الإخوان» تخطط لاقتحام «التحرير» غداً.. و«مصدر عسكرى»: لن نسمح

كتب : هانى الوزيرى ومحمود شعبان وخالد محمد وكريم كيلانى منذ 7 دقائق

أصدر تنظيم الإخوان تعليمات لقواعده، بمعاودة التظاهر مرة أخرى بالقرب من ميدان التحرير غداً، وسط رفض من قِبل بعض شباب الإخوان وقيادات بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، تفادياً لوقوع قتلى ومصابين كما حدث فى المرات السابقة، فيما شدّدت مصادر عسكرية على أنهم سيواجهون أى محاولات لاقتحام التحرير، بحزم وقوة.

وقال محمد فرج، كادر إخوانى: سنتظاهر بالقرب من ميدان التحرير فى ميدان رمسيس أو بالقرب من شارع قصر العينى فى طريق الكورنيش أو بالقرب من ماسبيرو، من أجل محاولة الوصول إلى «التحرير». وأشار مصطفى السيوطى كادر إخوانى، إلى أن الأيام الماضية شهدت جملة من الاجتماعات على مستوى القواعد والقيادات الوسطى لدراسة جميع الخطط المتاحة لاقتحام الميدان، وتقليل الخسائر المتوقعة أثناء عملية الاقتحام، فيما قال محمد إبراهيم من شباب الإخوان، إن قيادات التنظيم تدفع أبناءها إلى الجحيم دون أن تعبأ بمقتل العشرات أو اعتقال المئات.

من جانبه، قال مصدر عسكرى مسئول لـ«الوطن»: إن أى محاولات لاقتحام الميدان سيجرى التعامل معها بكل حزم، ولن نسمح بدخول الميادين، وإن هناك خطة محكمة لفرض السيطرة الأمنية على «التحرير ورابعة العدوية والنهضة».

من جهة أخرى، شهد عيد الأضحى، زيارات من أسر قيادات الإخوان لذويهم المسجونين فى طرة، وحملت أسر قادة التنظيم رسائل إلى الدكتور محمد على بشر، والدكتور عمرو دراج، القياديين الإخوانيين، وقيادات التنظيم الدولى، بتصعيد المظاهرات وزيادة حدة أعمال العنف فى سيناء ضد الجيش، فضلاً عن إفشال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وزارت عزة توفيق زوجة «الشاطر»، زوجها، أمس الأول، وقالت مصادر مقربة: إن «الشاطر» طالبها بضرورة إبلاغ «بشر» بتصعيد المظاهرات خلال الفترة المقبلة، ورفض مبادرة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد المفكر الإسلامى، بشكل نهائى، كما طالبها بأن تبلغ قيادات التنظيم الدولى للإخوان وحركة حماس، بتصعيد حدة الأعمال فى سيناء ضد الجيش، وضرورة إفشال محاكمة المعزول فى 4 نوفمبر المقبل.

وأضافت المصادر أنه من المنتظر زيارة سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، فى سجن طرة اليوم، لاستطلاع رأيه فى تصعيد الأمور أم مواصلة التهدئة.