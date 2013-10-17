بعد مهنّد أزرا أكين تخسر عملها

بعد إنفصالها عن زميلها كيفانش تاتليتوغ (مهند)، تراجعت الممثلة أزرا اكين مهنياً كنجمة إعلانات، فبعدما كانت الوجه الإعلامي لشركات تركية وعالمية مرموقة خسرت هذا العام شركة : أفون Avon التي لم تجدد عقدها معها الذي يكسبها حوالي 750 ألف دولاراً أمريكياً سنوياً، حيث تعاقدت الشركة لحملة 2013 و2014 مع المغنية التركية هاديسي وبمقابل مادي أكبر وصل إلى مليوني ونصف المليون دولار أمريكي.

وقد تردّد أن أزرا قد تخسر أيضاً عقدها مع شركة المشروبات الغازية "بيبسي" التي كانت لسنوات وجهها الإعلامي في تركيا، لعدم وصولها إلى اتفاق مناسب مادياً معها، وبهذا تكون أزرا قد خسرت حبيبها وعملها في وقت واحد .

يذكر أن علاقة حب ربطت أزرا بكيفانش، واستمرت 12 عاماً قبل أن تنتهي بسبب رفض هذا الأخير الزواج بها لأنه غير مستعد نفسياً، وقد أضافت علاقتها به إليها شهرة أكبر من تلك التي اكتسبتها عام 2002 إثر فوزها بلقب ملكة جمال العالم.