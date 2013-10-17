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كيف يتلافى مريض السكر مشاكل العلاقة الزوجية

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كيف يتلافى مريض السكر مشاكل العلاقة الزوجية كيف يتلافى مريض السكر مشاكل العلاقة الزوجية

يعانى عدد كبير من الأشخاص من مرض السكرى الذى يؤثر على الفرد تأثيرا كبيرا ويجعله غير قادر على التعامل مع الأمور الحياتية وخصوصا فى حالة ارتفاع معدل السكر بالدم عن المعدل الطبيعى ويستطيع الفرد أن يتعامل مع السكر ويتعايش معه ويحوله لصديق له وهذا ما دفع الكثيرون للتساؤل عن تأثير السكر على الناحية الجنسية للأفراد فمرض السكر كما يوضح دكتور "وائل بركات" استشارى أمراض السكر لا يؤثر على الخصوبة ولكنه قد يؤثر من الناحية الجنسية إلا أن العامل النفسى قد يكون له تأثير كبير على الفرد.

فبعض المصابين بمرض السكرى يلعب العامل النفسى دور كبير لديهم فى قدرتهم على التعامل مع المرض أم لا؟ لذا لابد من إدراك أن ارتفاع نسبة السكر بالدم قد تؤثر على الأوعية الدموية، وبالتالى يتأثر اندفاع الدم للقضيب مما يؤثر على العلاقة الزوجية وقد يؤدى مرض السكر لإعاقة حركة الحيوانات المنوية، لذا فمصابى السكر يجب أن يجعلوا مرض السكر صديق لهم لإزالة كافة المشاكل النفسية التى قد تؤثر على مرضى السكر
> مع ضرورة ضبط معدل السكر بالدم وإزالة كافة الالتهابات التى تؤثر على مرضى السكر عند إقامة العلاقة الزوجية مع مراعاة القضاء على أى توتر قد يحدث لأن ذلك يعمل على رفع نسبة السكر وبالتالى الفشل فى إقامة علاقة زوجية ناجحة.

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