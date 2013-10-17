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منظمة إسرائيلية: 70% زيادة فى ورش البناء بمستوطنات الضفة والقدس

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منظمة إسرائيلية: 70% زيادة فى ورش البناء بمستوطنات الضفة والقدس منظمة إسرائيلية: 70% زيادة فى ورش البناء بمستوطنات الضفة والقدس

أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية عن زيادة بنسبة 70 بالمائة فى ورش البناء فى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية خلال النصف الأول من السنة الجارية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012.

وأفادت المنظمة غير الحكومية المناهضة للاستيطان عن بدء بناء 1708 وحدة سكنية بين يناير ويونيو 2013 مقابل 995 عام 2012.

وأوضحت فى بيان أن من بين مجمل الورش الـ1708، بدأت 180 ورشة فى مستوطنات عشوائية أى تلك التى لم تحصل على التراخيص الضرورية من السلطات الإسرائيلية. من جهة أخرى تواصل بناء 2840 منزلا بدأت ورشها قبل مطلع السنة الحالية، خلال النصف الأول من هذه السنة.

ويدين المجتمع الدولى نشاطات الاستيطان الإسرائيلى دون التمييز بين القانونى والعشوائى منه.

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