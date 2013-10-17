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«أوباما» يدعو جميع الموظفين الأمريكيين الفيدراليين للعودة لعملهم

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«أوباما» يدعو جميع الموظفين الأمريكيين الفيدراليين للعودة لعملهم «أوباما» يدعو جميع الموظفين الأمريكيين الفيدراليين للعودة لعملهم

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء الأربعاء، جميع الموظفين الفيدراليين الذين انقطعوا عن أعمالهم بدون راتب بسبب عدم إقرار الميزانية للعودة إلى العمل، الخميس، بعد أن صوت الكونجرس على قانون مالي مؤقت.

وقالت سيلفيا ماتيوس بورويل، مديرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض «الآن وقد أقر القانون من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، ينوي الرئيس توقيعه اعتبارا من هذا المساء ويجب أن يستعد جميع الموظفين (الفيدراليين) للعودة إلى العمل صباح الغد».

ورفع الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، سقف دين الولايات المتحدة حتى السابع من فبراير بعد تبني مجلس النواب على نص يستبعد خطر عدم الدفع وأن الرئيس باراك أوباما سوف يوقعه، وأعلن «أوباما»، الأربعاء، أنه سيوقع النص فور التصويت عليه.

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