مصدر سورى: الجيش يحرز تقدما فى ملاحقة الإرهابيين ببلدات ريف دمشق

ذكر مصدر عسكرى سورى أن وحدات من الجيش " أحرزت تقدما جديدا فى ملاحقة الإرهابيين بحى برزة وعثرت على نفق بداخله أسلحة وذخيرة فى حرستا خلال عمليات نوعية مركزة نفذتها أمس فى قرى وبلدات بريف دمشق أسفرت عن إيقاع مجموعات إرهابية مسلحة بكامل أفرادها قتلى ومصابين".

وقال المصدر، فى تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أوردته على موقعها الالكترونى صباح اليوم الخميس: "تم العثور على نفق بطول أكثر من 300 متر وعمق10 أمتار تحت طريق دمشق حمص الدولى يصل بين مدينة حرستا وبساتين القابون وبرزة مجهز بالكهرباء وفيه أدوات حفر يدوية وآلية وأسلحة وذخيرة كان الإرهابيون يستخدمونه للإقامة والتنقل ونقل وتخزين الأسلحة والذخيرة".

فى غضون ذلك، ذكر مصدر مسئول، لوكالة "سانا"، أن "وحدة من جيشنا الباسل قضت على مجموعة إرهابية مسلحة فى حى القابون. .بالتزامن مع إحراز وحدات من جيشنا الباسل تقدما جديدا فى ملاحقة الإرهابيين شرق مبنى قناة التربوية بحى برزة".

وقال المصدر: "فى حى جوبر دمرت وحدة من جيشنا الباسل صهريجا مفخخا بكميات من المتفجرات شمال شرق برج المعلمين كان الإرهابيون يحاولون نقله إلى خارج الحى وأوقعت جميع من فيه قتلى بينما أسفرت العمليات المتواصلة على محور زملكا عن مقتل 10 إرهابيين وإصابة آخرين".

وأضاف المصدر "تم إيقاع أكثر من 15 إرهابيا قتلى فى عملية نوعية لوحدة من جيشنا الباسل قرب معمل سار للمنظفات فى عدرا إضافة إلى القضاء على خليل الحبوس متزعم ما يسمى لواء سعد بن عبادة فى بلدة المليحة".

وأوضح المصدر أن وحدة من الجيش "قضت على 30 إرهابيا ودمرت لهم عددا من الآليات بما فيها من أسلحة شمال شرق المنطقة الصناعية بدوما ومن بين القتلى تيسير الشالط بينما أردت وحدة ثانية أفراد مجموعة إرهابية مسلحة قتلى فى مزارع عالية ومن بينهم يوسف البورى".