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كيف تحمين طفلك من حساسية الفول السوداني؟

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كيف تحمين طفلك من حساسية الفول السوداني؟ كيف تحمين طفلك من حساسية الفول السوداني؟

«سيدتي نت» التقت بالدكتور محمد جرادات اختصاصي طب الأطفال الذي أشار إلى أن علاج الطفل من حساسية الفول السوداني أصبح متاحاً، وذلك بعد أن أوصت دراسات جرت في بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة بضرورة إعطاء الطفل الفول السوداني والزبدة المشتقة منه في مراحل العمر الأولى له، وذلك للوقاية من الإصابة بحساسية الفول السوداني.

ويفيد الدكتور جرادات بأن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي قدمت هذه التوصية، وذلك بعد أن تم تحليل بيانات أكثر من 5 آلاف طفل ممن يعانون من الحساسية في بريطانيا ومثلهم تقريباً في أستراليا، وقد تبين انخفاض نسبة إصابتهم بحساسية الفول السوداني بين الأطفال في أستراليا من 1.15% إلى 0.17%، وتزايد الإصابة بها لعشرة أضعاف في بريطانيا، وذلك بسبب حرص الأمهات في أستراليا لهذه الفئة على تقديم الفول السوداني لأطفالهن في سن مبكرة أي قبل إتمام عامهم الأول؛ مما عزز مقاومتهم للإصابة بالحساسية.

تتمثل أعراض الحساسية من الفول السوداني:
- بوجود طفح جلدي مع حكة حول الفم
- ضيق تنفس مع زكام
- اضطرابات هضمية كالإسهال والغثيان

وأكد الدكتور على أن تقديم الفول السوداني يكون بتقديم الزبدة المشتقة منه مع إضافة الفول المحمص والمطحون لأصناف الحلوى؛ لأن أسنان الطفل لم تظهر بعد.

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سيدتي